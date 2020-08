Il Milan ha nominato Spring Media agente di vendita internazionale per Milan TV con effetto immediato per la stagione 2020/21

Nuovo accordo in casa Milan. Il club rossonero ha nominato Spring Media come agente di vendita internazionale esclusivo per Milan TV durante il resto della stagione 2019/20 e per la stagione 2020/21.

José Moreno, Partner di Spring Media, ha commentato il nuovo accordo: «Siamo entusiasti di collaborare con il Milan, un club storicamente prestigioso sulla via del ritorno al vertice. Useremo tutte le nostre risorse e il nostro know-how attraverso la licenza dei diritti, la produzione, la gestione dei media, la creazione di contenuti e la distribuzione digitale per espanderci in mercati non sfruttati a livello globale, aumentando al contempo i ricavi complessivi attraverso le trasmissioni tradizionali e le piattaforme social e digital».

Casper Stylsvig, Chief Commercial Officer del Milan, ha aggiunto: «Un pilastro fondamentale della strategia commerciale e del Milan è essere in grado di distribuire i nostri contenuti in tutto il mondo; l’accordo con Spring Media ci consentirà di raggiungere i nostri 400 milioni di fan in tutto il mondo con il nostro stile di comunicazione e il nostro linguaggio, rafforzando il rapporto tra il club ei suoi tifosi».