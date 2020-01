Ufficiale, Milan con il lutto al braccio per Kobe Bryant

Lutto Kobe Bryant: accordo tra la Lega Serie A e il Milan per indossare la fascia nera al braccio in Milan-Torino

Dopo un iniziale scontro con la Lega Serie A per la richiesta di AC Milan di indossare la fascia nera al braccio in memoria di Kobe Bryant, è giunto l’accordo ufficiale tra le parti. Ecco il comunicato di AC Milan:

In accordo con Serie A, stasera AC Milan indosserà la fascia nera in memoria di Kobe Bryant, morto in un tragico incidente in elicottero insieme a sua figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. L’intera San Siro pagherà anche un tributo a pochi minuti dal calcio d’inizio.