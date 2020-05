Ufficiale, accordo tra il Milan e Skrill: nuovo global partner rossonero

AC Milan e Skrill annunciano la nuova partnership della durata di quattro anni: Skrill è il nuovo Global Payments Partner del Club rossonero.

Skrill e AC Milan hanno scelto di concentrare i propri sforzi a sostegno della comunità locale, mettendo temporaneamente in pausa i piani di attivazione della partnership. Nonostante la crisi legata al Covid-19 non sia ancora terminata, a seguito della ripresa degli allenamenti individuali della scorsa settimana, il Club e l’azienda di pagamenti digitali ritengono che sia il momento giusto per descrivere meglio la partnership e parlare della speranza, condivisa anche con i calciatori e tifosi, di un ritorno graduale sui campi di gioco.

L’azienda ha una comprovata esperienza nel supportare il calcio e altri sport popolari e ha identificato il Milan come partner ideale grazie all’alto profilo della fanbase dei follower globali che può vantare il Club rossonero, oltre all’ampia popolarità di cui godono i portafogli digitali e le carte prepagate di Skrill come opzioni di pagamento in Italia.