Milanello, assenti ancora tre giocatori del Milan: c’è Maldini

Ancora tre assenze tra le fila dei calciatori che attualmente si stanno alleanndo individualmente a Milanello

Continuano gli allenamenti individuali a Milanello, quattro le assenze per Stefano Pioli che non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic (in isolamento sempre a Milanello), Conti e Krunic (che non si sono ancora sottoposti alle visite mediche) e Franck Kessié ancora bloccato in Costa d’Avorio.

Tra i presenti c’è invece Paolo Maldini che, insieme a Frederic Massara, sta continuando professionalmente a mostrare tutta la propria vicinanza alla squadra anche se il suo futuro al Milan, soprattutto dopo le dichiarazioni di ieri, sembra essere compromesso.