Uefa, Ceferin apre agli spettatori nelle partite di Champions

Ceferin, presidente della Uefa, non ha escluso che nelle prossime settimane le cose possano cambiare

Per il momento negli impianti europei non sono ammessi gli spettatori. Le partite (come quella di ieri tra Juventus e Napoli) si svolgono nel silenzio, in attesa di tempi migliori. Ceferin, presidente della Uefa, non ha escluso che nelle prossime settimane le cose possano cambiare: «Se dovessi rispondere oggi, direi che non ci sarà pubblico. Ma le cose cambiano velocemente, qualche mese fa non credevamo neanche di poter tornare a giocare. Non abbiamo ancora deciso, vedremo la situazione tra un paio di settimane e decideremo entro la metà di luglio».