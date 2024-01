MN24 – Udinese Milan, tre recuperi per Pioli: rientrano all’ultimo tra i convocati. Le ultimissime in casa rossonera

Arrivano importanti novità da Milanello in vista della sfida di domani sera tra Udinese e Milan, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Come appreso da Milannews24 Alessandro Florenzi, Marco Sportiello e Olivier Giroud faranno parte della lista dei giocatori convocati da Pioli per il match della Dacia Arena. Ottime notizie dunque in casa rossonera.