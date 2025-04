Udinese Milan, balzo in avanti del Diavolo: meglio di Fiorentina, Napoli e Juve

Condividi via email

Udinese Milan, grazie al successo maturato in casa dei friulani il Diavolo ha fatto registrare un miglioramento in una speciale classifica

Udinese-Milan è terminata con un sonoro 0-4, le reti di Leao, Pavlovic, Theo e Reijnders hanno consentito ai rossoneri di gioire in questo periodo difficile e di migliorare anche un dato, ossia quello relativo ai gol fatti.

In questa classifica ora il Diavolo è quinto, in attesa delle altre gare ha superato per reti segnate Fiorentina, Napoli e Juventus. Meglio hanno fatto solamente Inter, Atalanta, Lazio e Bologna.