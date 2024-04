Udinese Inter 1-2, prima il rigore di Calhanoglu e poi il gol nei 7′ di recupero: Inzaghi espugna la Dacia Arena. Il tabellino del match

L’Inter si ferma in casa dell’Udinese: alla rete del primo tempo di Lazar Samarzdic ha risposto il gol su rigore, molto discusso, di Calhanoglu e poi la rete di Davide Fratessi al quarto dei 7′ di recupero concessi dalla terna arbitrale.

Altri tre punti portati a casa dai nerazzurri che, in caso di vittoria nel prossimo match, si presenteranno al derby per vincere lo scudetto in caso di sconfitta dei rossoneri. Si deciderà tutto, molto probabilmente, il 22 aprile.