Udinese Atalanta 0-0, colpo del Lecce in casa dell’Empoli: finisce 1-3

Condividi via email

Udinese Atalanta 0-0, il Lecce di Giampaolo espugna Empoli per 1-3 e mette a segno un importante colpo salvezza

Zero gol e poche emozioni al Bluenergy Stadium nella sfida tra Udinese e Atalanta. La Dea incappa nel secondo pareggio di fila in campionato e manca l’aggancio (temporaneo) al Napoli in vetta alla classifica. La formazione di Kosta Runjaic è anche sfortunata, colpisce due legni e sbatte due volte su Carnesecchi, ma inanella il terzo risultato utile di fila. Finisce 0-0, a reti bianche, un punto che fa più felice l’Udinese che l’Atalanta.

Fondamentale e sofferto, al netto del risultato, successo del Lecce sul campo dell’Empoli con i salentini dell’ex Milan Giampaolo che vincono 3-1 grazie alle reti a inizio primo tempo di Tete Morente e Nikola Krstovic, col centravanti che poi chiude nei secondi finali la sfida con la personale doppietta. Per l’Empoli, a inizio ripresa, gol di Liberato Cacace su assist di Gyasi.