Tuttosport: “Udinese ko all’ultimo respiro. Ibra? No, Rebic. Il Milan sorride”

Tuttosport, Lunedì 20 Gennaio, in taglio alto l’esultanza rossonera dopo aver segnato il goal di una vittoria enorme

Tuttosport, terza vittoria consecutiva per il Milan di Pioli tra campionato e Coppa Italia, Udinese battuta all’ultimo respiro, in rimonta. Una vittoria ancora più bella per il popolo rossonero che al minuto 93 esulta come non faceva da tempo.

IL MILAN SORRIDE– “Ibra? No, Rebic. Ed il Milan sorride”. Così il quotidiano piemontese di questa mattina a sottolineare il cambiamento avvenuto da quando Ibra si è inserito in squadra.