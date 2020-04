Tuttosport- Tonali, Cellino racconta dove gli piacerebbe vederlo in futuro

Tuttosport, il presidente del Brescia Cellino parla di Tonali, esprimendo il proprio pensiero e desiderio sul futuro del giovane centrocampista

Tuttosport, il presidente del Brescia Cellino parla di Tonali, esprimendo il proprio pensiero e desiderio sul futuro del giovane centrocampista. Una stagione difficile per lui con il suo Brescia, intanto Cellino sogna per lui.

VE LO DO IO TONALI- “Cellino: “Ve lo do io Tonali”. Titola così il quotidiano che poi aggiunge: “Vorrei rimanesse in Italia, mi piacerebbe cederlo alla Roma o al Napoli ma non succederà. Restano Juve ed Inter, sceglierà lui”.