Tuttosport: per Milenkovic la Fiorentina chiede 40 milioni di €

Secondo il quotidiano torinese, il presidente viola Commisso avrebbe fissato in 40 milioni il prezzo del difensore serbo

Rocco Commisso avrebbe fissato il prezzo per Nikola Milenkovic; questo almeno stando all’edizione odierna di Tuttosport che scrive come il presidente americano della Fiorentina avrebbe posto in 40 milioni di € il costo per arrivare al giovane centrale serbo.

Una cifra indubbiamente fuori mercato per il Milan, da tempo interessato al calciatore, che dunque dovrà, nel caso, studiare un’altra strategia per giungere a Milenkovic. Lo scambio con Paquetà resta sempre valido così come il premio da girare alla Fiorentina per il riscatto di Rebic.