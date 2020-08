Calciomercato Milan, l’arrivo di Milenkovic passa dal riscatto di Rebic

Calciomercato Milan, l’arrivo di Nikola Milenkovic al Milan passerà anche dal riscatto di Ante Rebic da parte dei rossoneri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe pervenuta nei giorni scorsi la prima offerta del Milan per Nikola Milenkovic.

Per il centrale serbo classe 1997, il Milan avrebbe disposto l’inserimento di una contropartita tecnica molto apprezzata dalla Fiorentina come Lucas Paquetà; all’interno dell’operazione anche la cifra che il Milan verserà all’Eintracht Francoforte per il riscatto di Rebic: alla Fiorentina infatti spetterà metà della spesa compiuta dai rossoneri per l’acquisto a titolo definitivo.