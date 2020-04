Tuttosport- Parla il virologo Burioni. La situazione spiegata nel dettaglio

Tuttosport, il virologo Burioni in prima pagina per spiegare che cosa stia succedendo in Italia e che cosa sia successo nei giorni precedenti

Tuttosport, il virologo Burioni in prima pagina per spiegare che cosa stia succedendo in Italia e che cosa sia successo nei giorni precedenti. Il medico utilizza la metafora calcistica per far capire a tutti in maniera semplicistica la situazione nel dettaglio.

DAI ITALIA- “Dai Italia, segna il 4-3”. Questo il titolo metaforico del quotidiano piemontese che poi approfondisce: «C’è stato un primo tempo drammatico, nei primi 15 minuti iniziali abbiamo preso 3 goal. Poi la squadra si è messa a giocare: 3-1;3-2;3-3».

ORA TUTTI A CASA- «Ora dobbiamo vincere, per questo dobbiamo restare a casa. Siamo ancora nella fase 1. Ritornare in campo? Oggi è impossibile prevedere quando».

I TEMPI DEL VACCINO- «L’Imperial College di Londra stima che gli infettati in Italia non siano meno di 6 milioni. Il vaccino? Forse entro fine anno».