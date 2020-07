Tuttosport: «Milan, scossa Ibra, entra e da la sveglia ai rossoneri»

Tuttosport: giovedì 2 luglio, entra Zlatan Ibrahimovic e il Milan pareggia contro la Spal. Rimonta amara contro i ferraresi

«Milan, scossa Ibra» – è questo il titolo in alto in prima pagina dell’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Il Diavolo di Stefano Pioli non va oltre il 2-2 contro la Spal, dopo essere andato sotto di due gol.

Nella ripresa entra Zlatan Ibrahimovic e negli ultimi dieci minuti i rossoneri trovano il pareggio. Un punto che lascia comunque l’amaro in bocca, visto che ora l’Hellas Verona si trova a -1, un’occasione persa per allungare su Parma e Cagliari.