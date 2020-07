Tuttosport- Milan, rivoluzione uguale confusione. Pioli come Gattuso

Tuttosport, focus del quotidiano su quanto potrebbe accadere al Milan nel caso in cui Pioli non dovesse essere confermato, come fu per Gattuso

CI RISIAMO- Come evidenzia il quotidiano, la storia potrebbe ripetersi. La differenza tra Pioli e Gattuso non altera di molto quelle che sono le modalità di fondo di una società che ancora fatica a trovare gli equilibri interni, come se non riuscisse a imparare dagli errori. I risultati al momento premiano l’operato di Pioli, al quale però era stato chiesto di qualificarsi alla prossima Champions.