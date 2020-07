Pioli e Gattuso: Milan e Napoli funzionano e sono in forma

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, in un’intervista per Radio Marte ha commentato la prossima sfida tra Napoli e Milan

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, in un’intervista per Radio Marte ha commentato la prossima sfida tra Napoli e Milan: «Non mi ha sorpreso il rendimento del Napoli. I problemi c’erano stati con Ancelotti e tutto è dovuto al cambiamento di assetto tattico per una squadra che va a memoria. Gattuso ha fatto un’operazione di ripristino assumendosi anche i suoi rischi con la costruzione del gioco dal basso, ma il Napoli ha ritrovato le sue certezze col 4-3-3. Il Milan adesso sta facendo bene, doveva ricostruire e mi auguro che possa tornare nel giro di qualche anno ai suoi livelli.

Lozano non ha cominciato bene e adesso si rivede qualche sprazzo del giocatore che conosciamo. Bisognerebbe puntarci un po’ di più. Secondo me il Napoli dovrebbe avere due esterni di difesa importanti e una punta che possa colmare il vuoto lasciato da Milik».