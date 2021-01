Tuttosport: «Milan-Juve, a noi due!» – mercoledì la supersfida

Tuttosport: mercoledì i rossoneri sfideranno il team bianconero, nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A

«Milan-Juve, a noi due!» – così titola in prima pagina l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, che aggiunge: «mercoledì la supersfida».

In dubbio la presenza di Morata (infortunato) per la Vecchia Signora. Torna per il Diavolo, Theo Hernandez: prenderà il posto di Dalot, ieri titolare contro il Benevento. Non sarà del match Sandro Tonali, espulso e dunque squalificato.