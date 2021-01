Tonali espulso: contro la Juve sarà emergenza centrocampo

Sandro Tonali espulso contro il Benevento, salterà la sfida di mercoledì contro la Juventus: emergenza centrocampo in vista di mercoledì

Tonali, espulso oggi contro il Benevento, non giocherà contro la Juventus la prossima sfida di campionato in programma mercoledì a San Siro. Una defezione grave per Stefano Pioli che difficilmente riuscirà a recuperare Bennacer per il big match contro i bianconeri.

A sostituire l’ex Brescia dovrebbe dunque essere scelto Rade Krunic entrato proprio per prendere il posto di Brahim Diaz dopo il rosso a Tonali in Benevento-Milan.