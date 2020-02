Tuttosport- Milan, contro il Genoa giocherà Begovic

Tuttosport sulla gara di Domenica tra Milan e Genoa, Donnarumma non in forma, al suo posto pronto Begovic, eccellente a Firenze

Tuttosport su Milan-Genoa, Donnarumma potrebbe non farcela, secondo il quotidiano in edicola questa mattina, Pioli potrebbe preservare il numero 99 in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus.

CAVIGLIA IN RECUPERO- Il problema alla caviglia pare essere di lieve entità ma il tecnico rossonero non intende rischiare. Un’altra occasione per Begovic dopo l’ottima risposta di Firenze.