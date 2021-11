Tuttosport: «Maignan leone in gabbia», non vede l’ora di tornare

Mike Maignan non vede l’ora di poter tornare a difendere la porta rossonera. Nel frattempo si allena con il resto dei compagni…

Maignan in questo momento è un leone in gabbia: vorrebbe poter essere di nuovo in campo, difendere la porta del Milan.

Visto che ciò non è possibile, allora eccolo spesso giocare fuori dalla porta, ovviamente facendo sempre molta attenzione al braccio: significa comunque tenere alta l’adrenalina, sentirsi parte del gruppo. Lo riporta Tuttosport.