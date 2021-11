Maignan, conto alla rovescia per il ritorno: «O la va o la spacca» – VIDEO

Mike Maignan ha pubblicato un video sui propri profili social mettendo l’emoji di una clessidra. Conto alla rovescia per il ritorno in campo?

Mike Maignan ha pubblicato un video sui propri profili social dove ripercorre le immagini dell’avventura in rossonero fin qui. Dal rigore parato a Liverpool fino al momento dell’infortunio, accompagnato dalle seguenti parole: «Si parla spesso di sogni ma per me sono visioni, obiettivi. Quando ero piccolo ho sempre voluto essere qualcuno, sapevo fin da giovanissimo quel che volevo ma non bisogna avere fretta, bisogna essere precisi. Ho la testa sulle spalle ed i piedi per terra. O la va o la spacca. Il mio ritorno ti sorprenderà, succederà al momento della caccia.»