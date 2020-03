Tuttosport: “L’Italia Mòla mia. Federica Percassi invita a non mollare”

Tuttosport, al centro della prima pagina l’invito di Bergamo alla nazione, non mollare è il monito di Federica Percassi, figlia del presidente atalantino

ITALIA NON MOLLARE- “L’Italia Mòla mia. Parte Da Bergamo l’invito al paese a non mollare. Appello di Federica Percassi, figlia del presidente atalantino: «Oggi 15 minuti per i medici e per chi non c’è più»”.