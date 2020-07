Tuttosport, l’avventura di Begovic in rossonero sta per finire, Reina attento alla situazione in quanto rientrante dal prestito secco

TORNA REINA- Arrivato a gennaio in prestito dal Bournemouth, Begovic si prepara ora a lasciare molto probabilmente Milanello. Non più nei piani della società rossonera non verrà riscattato, mentre al suo posto dovrebbe tornare Reina dopo 6 mesi di prestito secco all’Aston Villa.