Tuttosport- Juve ed Inter in quarantena. Ronaldo non vuol tornare

Tuttosport, Giovedì 12 Marzo, in prima pagina Daniele Rugani positivo al Coronavirus mentre Ronaldo non vuole tornare dal Portogallo. La situazione degenera, squadre in quarantena e coppe europee saltate, l’Inter rinuncia al Getafe mentre la Juventus al Lione.

