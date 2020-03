Gazzetta: “Rugani positivo, ora cambia tutto. Juve ed Inter in quarantena”

Gazzetta dello sport, Giovedì 12 Marzo, in prima pagina Daniele Rugani positivo al Coronavirus, il che potrebbe davvero cambiare tutto

RUGANI POSITIVO- “Rugani positivo, primo caso in Serie A, ora cambia tutto. Juve ed Inter in quarantena”. A rischio campionato e coppe, ore decisive per conoscere il destino della stagione, come riportato questa mattina dalla rosea.