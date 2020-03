Tuttosport, Galimberti: «L’Atalanta si ritiri. Non ha più senso continuare»

Tuttosport, una richiesta particolare dal capo curva nerazzurro al presidente Percassi, nella quale si evince la volontà vera di fermare tutto

Tuttosport, una richiesta particolare dal capo curva nerazzurro al presidente Percassi, nella quale si evince la volontà vera di fermare tutto definitivamente per rispetto delle vittime da Covid-19 che in questo mese hanno colpito l’Italia, in particolare la zona di Bergamo.

NON HA PIÙ SENSO- «L’Atalanta si ritiri, non ha più senso continuare». Questa la richiesta di Claudio Galimberti, riportata questa mattina in prima pagina dal quotidiano piemontese.