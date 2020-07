Tuttosport: Capello si allinea a Boban, Maldini e Ibrahimovic, no a Rangnick

Tuttosport: martedì 14 luglio, anche Capello sostiene Boban, Maldini e Ibrahimovic. Ralf Rangnick bocciato, Pioli molto più affidabile

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, anche Fabio Capello segue i pensieri di Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic.

Ralf Rangnick diventerà il prossimo allenatore del Milan, ma l’ex tecnico rossonero avrebbe più di una perplessità: «Non lo conosco. Ha fatto cose interessanti in Germania, non importanti. Viene in Italia in una squadra che non conosce, in un calcio diverso. Sarebbe un anno zero e perderebbe ancora un campionato» – a questo punto meglio tenersi Stefano Pioli, con il quale il Diavolo ha conquistato nel post lockdown 14 punti su 18 disponibili.