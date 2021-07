Tutta la Serie A Tim a un prezzo speciale con DAZN

Probabilmente DAZN aveva capito che il campionato italiano stava tornando al lustro di un tempo e per questa ragione ha pensato bene di accaparrarsi i diritti di esclusiva per la serie A Tim.

Saranno 10 le partite trasmesse ogni giornata di cui 7 in eslusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Una novità importante per DAZN ma anche per tutti i tifosi. Soprattutto quelli del Milan, che se con la stagione dell’anno scorso hanno avuto l’antipasto, quest’anno puntato a una prima portata d’eccellenza.

Le premesse sono quelle buone e per questo non vale la pena perdersi neanche un minuto della stagione dei rossoneri. A tale proposito DAZN ha pensato a un pacchetto davvero speciale per i calciofili (e non solo…)

Abbonati a DAZN entro il 28 luglio: pagherai 19,99 Euro/mese per 12 mesi invece di 29,99. Puoi disdire quando vuoi

Cosa comprende il pacchetto DAZN

Quest’anno l’offerta DAZN è davvero accattivante. Non solo serie A Tim, infatti, ma anche tutta la UEFA Europa e Conference League, la serie BKT, la Liga, Ligue1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS ed Eredivisie, oltre alla UEFA Women’s Champions League, ad alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine.

E per tutti gli utenti italiani, oltre al calcio, anche MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e rugby con Guinness PRO14, le Olimpiadi di Tokyo 2020 e ancora un ricco catalogo di DAZN Originals e molti altri contenuti sportivi.

Quanto costa abbonarsi a DAZN

Ma se l’offerta di DAZN è speciale, il prezzo non è da meno: infatti, fino al 28 Luglio sarà possibile abbonarsi a un prezzo imperdibile, grazie a due pacchetti pensati per andare incontro alle esigenze di tutti:

Nuovi clienti: chi si abbonerà a DAZN entro il 28 luglio 2021 pagherà 19,99 euro al mese per i primi 14 mesi, invece che 29,99 euro al mese. Prezzo che verrà applicato allo scadere dell’offerta;

chi si abbonerà a entro il 28 luglio 2021 pagherà invece che 29,99 euro al mese. Prezzo che verrà applicato allo scadere dell’offerta; Vecchi abbonati: anche per i clienti di lunga data, DAZN ha riservato una promozione esclusiva. Le prime due mensilità, a partire dalla data di riattivazione, sono offerte dal servizio di streaming, mentre da settembre il costo dell’abbonamento sarà di 19,99 Euro per 12 mesi.

Sarà inoltre possibile accedere al proprio abbonamento da 6 dispositivi diversi e guardare uno stesso evento in contemporanea su due di essi. E se a un certo punto l’offerta non dovesse soddisfare più le esigenze, sarà possibile disdire il proprio abbonamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Abbonati con un semplice click

Abbonanarsi a DAZN non è mai stato così facile: infatti, basterà cliccare qui, registrarsi con il proprio nome, cognome, indirizzo mail, password e metodo di pagamento e il gioco è fatto! Avrai immediatamente accesso a tutto lo spettacolo di casa DAZN.