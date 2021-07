Calendario Milan Serie A 2021-2022: la diretta LIVE dei sorteggi per i rossoneri nel prossimo campionato. Tutte le date e le partite

Il Milan ha visto formarsi il suo calendario per la prossima Serie A. È stato effettuato infatti il sorteggio delle gare del prossimo campionato italiano per la stagione 2021/22. Un campionato, visibile su Dazn, che presenta molte novità sulla formula delle gare andata e ritorno. Ecco di seguito la cronaca e la spiegazione di tutto il regolamento del sorteggio.

Sorteggio calendario Milan Serie A 2021-2022 LIVE:

19:45 – Conclusa la cerimonia. Ecco il calendario completo del Milan.

19:37 – 32° giornata: Torino-Milan

33° giornata: Milan-Genoa

34° giornata: Lazio-Milan

35° giornata: Milan-Fiorentina

36° giornata: Hellas Verona-Milan

37° giornata: Milan-Atalanta

38° giornata: Sassuolo-Milan

19:33 – 26° giornata: Salernitana-Milan

27° giornata: Milan-Udinese

28° giornata: Napoli-Milan

29° giornata: Milan-Empoli

30° giornata: Cagliari-Milan

31° giornata: Milan-Bologna

19:30 – Maldini parla del calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni.

19:28 – 21° giornata: Venezia-Milan

22° giornata: Milan-Spezia

23° giornata: Milan-Juventus

25° giornata: Milan-Sampdoria

19:24 – 13° giornata: Fiorentina-Milan

14° giornata: Milan-Sassuolo

15° giornata: Genoa-Milan

16° giornata: Milan-Salernitana

17° giornata: Udinese-Milan

18° giornata: Milan-Napoli

19° giornata: Empoli-Milan

19:21 – 8° giornata: Milan-Hellas Verona

9° giornata: Bologna-Milan

10° giornata: Milan-Torino

11° giornata: Roma-Milan

19:07 – Derby di Milano: Milan-Inter alla 12° giornata, il ritorno alla 24°.

19:03 – 7° giornata: Atalanta-Milan

19:00 – Parla Paolo Maldini:«Alla quarta giornata avremo già incontrato Juventus, Lazio e Roma. Ogni cosa cambia quando si comincia, lo scorso campionato abbiamo vinto tanto fuori casa quindi ogni previsione è fuori luogo.»

18:57 – 5° giornata: Milan-Venezia, 6° giornata: Spezia-Milan

18:55 – 3° giornata: Milan-Lazio, 4° giornata: Juventus-Milan

18:53 – 2° giornata: Milan-Cagliari

18:49 – 20° giornata (1° girone di ritorno): Milan-Roma.

18:43 – 1° giornata: Sampdoria-Milan.

18:35 – Tra poco il sorteggio. Il Milan non potrà incontrare Udinese e Bologna alla prima giornata, avendole affrontate all’esordio della Serie A 2019/20 e 2020/21.

18:30 – Iniziata la cerimonia.

Criteri per il sorteggio del calendario:

Di seguito i vincoli e i criteri che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM, che per la prima volta presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. I vincoli previsti dagli articoli successivi valgono per le singole giornate considerate e non anche per le rispettive giornate nel girone di andata o ritorno.

1. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

CESENA – SPEZIA*

EMPOLI – FIORENTINA

GENOA – SAMPDORIA

INTER – MILAN

JUVENTUS – TORINO

LAZIO – ROMA

NAPOLI – SALERNITANA

SPAL – VENEZIA*

* nei casi di Spezia e Venezia l’alternanza sarà temporanea. Si stima che lo Spezia potrebbe rientrare nel proprio impianto già da settembre 2021, mentre per il Venezia le tempistiche potrebbero essere più lunghe e al momento non calendarizzabili.

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

e) una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

2. Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

a) nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano;

b) tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti;

c) salvo quanto indicato al punto a) che precede, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

d) non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2020/2021;

e) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021;

f) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021;

g) le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di UEFA Europa League/UEFA Conference League (4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª giornate di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª giornate di ritorno).

Date Serie A 2021-2022

Inizio – 22 agosto 2021

Fine – 22 maggio 2022

Soste – 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 26 dicembre 2021, 2 gennaio 2022, 30 gennaio 2022, 27 marzo 2022

Turni infrasettimanali – 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1° dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 6 gennaio 2022

Finale Coppa Italia – 11 maggio 2022

Finale Supercoppa italiana – ancora da definire