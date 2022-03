Turchia Italia: non un match inutile, ma il primo mattone della ricostruzione

Turchia Italia non sarà ciò che ci aspettavamo da questo martedì, ma l’obiettivo diventa far sì che diventi un’opportunità e non un fardello

(di Sandro Dall’Agnol) – Tutto sommato, Turchia Italia è esattamente la partita che una sessantina di milioni di italiani speravano di vedere stasera. Certo non come finalina di (pseudo)consolazione ma come spareggio decisivo per accedere ai Mondiali in Qatar che invece sarà affare tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e, ahinoi, la Macedonia del Nord.

Nel contesto di una settimana da incubo, chiaro che il primo nodo da sciogliere debba riguardare il futuro di Roberto Mancini. Il tecnico marchigiano nella conferenza stampa della vigilia ha espresso parole che indirizzano verso la conferma e il desiderio di rivalsa sul campo. In linea con l’idea del Presidente federale Gravina nel proseguire il percorso insieme malgrado l’eliminazione cocente.

