Trevisani: «Senza Leao il Milan non va in Champions neanche se lo spingi». Le parole del giornalista sul portoghese

Riccardo Trevisani ha parlato di Leao e della sua importanza al Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Oggi il Milan senza Leao non va in Champions neanche se lo spingi. La palla che da a Messias possono darla Totti o De Bruyne. Poteva fare tre assist, brutta partita? Io impazzisco. È bene che non lo si metta più in panchina»