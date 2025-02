Trevisani: «Vi eravate convinti che il problema del Milan fosse Pioli, andato via è successo questo»

Trevisani, nel corso di ‘Fontana di Trevi’, programma trasmesso su Cronache di Spogliatoio, ha parlato così della situazione che stanno vivendo i tifosi del Milan

Riccardo Trevisani, nel corso di ‘Fontana di Trevi’, programma trasmesso su Cronache di Spogliatoio, ha parlato così della situazione che stanno vivendo i tifosi del Milan, dopo l’ennesima delusione tra Serie A e Champions.

LE PAROLE – «Un tifoso del Milan oggi, messo male com’è, può pensare a Stefano Pioli? Vi eravate convinti che il problema del Milan fosse Pioli: gli avete detto out per una vita, quando ci è andato out, siete andati voi out dalla coppe»