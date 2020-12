Trevisani: «Il Milan per lo Scudetto c’è. Ecco perché sono credibili»

Trevisani, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha parlato del primo posto della Serie A convocato dal Milan

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, Riccardo Trevisani ha così parlato della lotta scudetto e del primato occupato dal Milan: «Il Milan è una squadra credibile perché ieri senza Kjaer e Ibrahimovic non ha battuto il Rio Ave ma Sampdoria e l’altro giorno la Fiorentina. Ha giocatori di qualità come Theo Hernandez, Bennacer, Kessié, un Calabria che diventerà titolare fisso in Nazionale e soprattutto il portiere più forte del mondo».

FORZA – «Oltre ad Ibrahimovic al Milan ieri mancava anche Rafael Leao che secondo me è fortissimo. Il Milan può vincere lo Scudetto, poi può magari non vincerlo come ha fatto la Lazio l’anno scorso, ma è lì. Sono d’accordo con Bergomi quando dice che il Milan ha tra i migliori interpreti del campionato in tutti i reparti: in porta chi è meglio di Donnarumma? Chi è meglio di Kjaer e Theo Hernandez? Chi è meglio di Kessié e chi è meglio di Ibrahimovic?».