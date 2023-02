Trevisani: «Milan soprendente, Pioli coraggioso»

Intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, Riccardo Trevisani ha parlato del momento del Milan di Pioli dopo la vittoria sull’Atalanta

«Il mese di febbraio del Milan è stato sorprendente, soprattutto dopo il mese di gennaio che ha passato. Dal gol di Abraham in Milan-Roma i rossoneri sembravano scomparsi. Pioli ha avuto coraggio a cambiare modulo e il Milan ora si è ritrovato. Piano piano sono rientrati in campo gli interpreti più importanti. Il Milan sta tornando la squadra forte e credibile che è sempre stata tranne che nel mese di gennaio. E’ servito coraggio per fare certi cambiamenti, Pioli è stato bravo a gestire il momento difficile della squadra»