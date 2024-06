Trevisani CONSIGLIA il Milan: «Zirkzee o Dovbyk? Fossi in loro non avrei alcun dubbio su chi scegliere, vi spiego»

Il giornalista Riccardo Trevisani dà un consiglio al Milan sull’attaccante da andare ad acquistare tra Zikzee e Dovbyk

Intervenuto sui canali di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha voluto dire la sua sui due grandi obiettivi del calciomercato Milan per l’attacco, ovvero Joshua Zirkzee e Artem Dovbyk. Questo il suo consiglio per i rossoneri.

PAROLE – «Se fossi nel Milan non avrei dubbi su chi scegliere per l’attacco, perché Joshua Zirkzee conosce la Serie A. E’ un giocatore già pronto. ha fatto una stagione incredibile col Bologna e qualsiasi dubbio con Dovbyk non deve esserci. Zirkzee è bellissimo e in coppia con Leao può fare cose strabilianti, il Milan andrà a prende un giocatore dalle qualità eccelse, che infiamma il pubblico e può diventare un giocatore dai numeri importanti, che è quello che gli manca. Ma è uno spettacolo della natura».