Tresoldi show a San Siro e i milanisti sognano un futuro insieme: è davvero possibile sperarci?

Tresoldi è stato sempre un po’ un piccolo sogno per i tifosi del Milan, dopo la tripletta di ieri sera forse lo è anche di più!

Una notte di Champions League destinata a rimanere negli annali. San Siro si è trasformato nel teatro dell’incredibile show di Nicolò Tresoldi, giovane attaccante classe 2004 del Bruges, capace di trascinare i suoi in una pazza vittoria per 3-4 contro l’Inter. Una prestazione maiuscola, impreziosita da una tripletta d’autore che ha fatto stropicciare gli occhi agli appassionati e tremare la difesa nerazzurra.

Intervistato ai microfoni della stampa, l’eroe della serata non ha nascosto i suoi sentimenti, riaccendendo una vecchia passione mai sopita: quella per i colori rossoneri. “Per me era come un derby, tanta roba” ha confessato con il sorriso.

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Un assist perfetto per il popolo milanista, che ora sogna ad occhi aperti. Sui social e negli ambienti vicini al club cresce a dismisura il desiderio di vedere il giovane talento indossare la maglia del Diavolo in futuro. La dirigenza rossonera resta alla finestra, consapevole che regalare ai propri tifosi il nuovo gioiello d’Europa non sarà un’impresa semplice. Il Bruges scudo i suoi talenti e fissa la base d’asta: per strappare Tresoldi ai belgi servirà una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Un investimento importante, ma dopo una notte del genere, il sogno rossonero sembra avere basi più che solide.