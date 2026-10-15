Tocca a Camarda, può essere la sua sera: a quasi due anni da quello sfortunato Milan-Bruges di Champions League

Camarda potrebbe giocare dal primo minuto oggi in Europa League e chissà se questa può essere la notte della sua prima gioia, a due anni da quel maledetto fuorigioco

La notte europea di Europa League potrebbe regalare una svolta attesa da tempo in casa rossonera. Oggi alle ore 18:45, nella sfida cruciale contro il Salisburgo, Francesco Camarda si candida con prepotenza per una maglia dal primo minuto. Per il talento classe 2008 potrebbe essere la grande occasione per prendersi il centro della scena, al termine di un avvio di stagione che lo ha visto impiegato con il contagocce e centellinato nelle rotazioni della prima squadra.

Il giovane attaccante milanista è ancora alla ricerca del suo primissimo gol tra i “grandi”, un traguardo inseguito con fame e determinazione. Chissà che il destino non abbia scelto proprio la cornice continentale per restituirgli ciò che la sorte gli aveva tolto quasi due anni fa. Il pensiero va inevitabilmente a quel dolcissimo e poi amaro 22 ottobre 2024, quando in Champions League contro il Bruges, all’87’ minuto, un suo splendido stacco di testa fece esplodere la gioia di San Siro, prima che l’intervento del VAR annullasse la rete per un millimetrico fuorigioco, strozzandogli in gola l’emozione di diventare il più giovane marcatore della storia del torneo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Oggi la prospettiva è diversa ma il desiderio è lo stesso. La sfida contro gli austriaci rappresenta un banco di prova fondamentale: il Salisburgo è avversario ostico e dinamico, ma la freschezza e il fiuto del gol di Camarda potrebbero rivelarsi l’arma vincente per scardinare la difesa avversaria. Per il ragazzo cresciuto nel vivaio rossonero è giunto il momento di lasciarsi alle spalle i ricordi sfortunati e scrivere, finalmente, la prima vera pagina da protagonista con la maglia del Milan.