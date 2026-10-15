Mourinho ribasice: «Endrick è impossibile che lo cediamo in prestito», il Milan deve rinunciarci?

Mourinho ha ribadito a gran voce la sua posizione sul giovane Enrick: non ha alcuna intenzione di farlo partire in prestito durante il mercato di gennaio

«Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà passare sopra di me e lottare contro di me», José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid era stato molto chiaro sul futuro di Endrick. Un messaggio all’eventuale interesse della stessa formazione giallorossa, ma anche del Milan, interessato al giovane attaccante brasiliano.

Ieri sera allo Stadio Olimpico il giocatore ha ripagato le parole del mister, subentrato nella ripresa è stato a dir poco decisivo! Sul gol del 2-3 di Espi c’è prima il suo colpo di testa parato da Gollini. Poi sempre di testa, qualche minuto dopo, trova la rete del momentaneo pareggio. Nell’ultima azione del match si trova addirittura in zona difensiva a fare una chiusura.

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Lui ha sottolineato come lotti ogni giorno per conquistarsi spazio e fiducia per restare al Real Madrid e lo stesso Mourinho è tornato sul discorso nella conferenza stampa al termine del match: «Su Endrick ne ho parlato ieri in conferenza: è impossibile che lo cediamo in prestito, perché conosco il suo talento e so cosa può dare. Il povero Hermoso, dopo 80 minuti di Diomandé, l’abbiamo ammazzato. Koulierakis anche lui non ha fatto bene».