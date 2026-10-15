Pellegatti avvisa: «Con Modric manovra più stabile. Contento per Camarda, ma non è che poi lo bocciamo domani»

In vista della sfida di Europa League tra Salisburgo e Milan, il giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto per analizzare le ultime ore sui rossoneri

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo, Carlo Pellegatti ha analizzato sul proprio canale YouTube la possibile formazione del Milan e le scelte che Ruben Amorim dovrebbe effettuare dopo il pareggio contro il Sassuolo. Il giornalista ha accolto con entusiasmo la possibile presenza dal primo minuto di Francesco Camarda, invitando però a non caricare il giovane attaccante di aspettative eccessive.

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Pellegatti ha poi evidenziato ancora una volta il peso di Luka Modric nell’economia del gioco rossonero, prima di soffermarsi sul possibile ampio turnover annunciato da Amorim.

CAMARDA, CISSE E HUTCHINSON: FIDUCIA AI GIOVANI – «Sono contento innanzitutto che debutti Camarda. Vediamo. Ma non è che attenzione, non è che se poi non andrà benissimo, perché anche lui deve trovare l’occhio del centravanti, lo bocciamo domani. Camarda, mi auguro che faccia una buona prestazione. Intanto, intanto sono fiducioso che di fianco a Camarda ci siano Cisse, Hutchinson che sono giocatori giovani, propositivi e potrebbe essere un Milan sorprendente».

MODRIC È ANCORA DECISIVO PER IL MILAN – «In questo momento il Milan con Modric e il Milan senza Modric sono due cose totalmente diverse. Non è che uno dice ‘No, ma se non mettessi Modric metterei questo giocatore così migliora la manovra, è più veloce, meno si subisce’, no. Ogni volta che entra Modric la manovra del Milan diciamo che assume i connotati un pochino più stabili, un pochino più rapidi, perché lui fa girare la palla, fa sudare la palla, non suda lui. Ecco perché secondo me non è Modric il problema del Milan, ma proprio un problema di collettivo, di manovra».

IL TURNOVER CONTRO IL SALISBURGO – «Contro il Salisburgo dovrebbero esserci sette o otto cambi rispetto alla partita con il Sassuolo e l’ha spiegato l’allenatore Amorim, devo per forza turnare. La domanda adesso è questa: ha esagerato Amorim? Ecco, qui bisogna subito parlare chiaro prima della partita perché dopo la partita è. Vediamo se avrà ragione contro una squadra, quella del Salisburgo, che non è certo a livello di quella con il quale il Milan ha pareggiato 1-1 nel nella Champions League di Stefano Pioli».

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Le parole di Pellegatti, pronunciate sul suo canale YouTube, concentrano quindi l’attenzione su tre temi: la gestione di Camarda, l’importanza di Modric e le scelte di Amorim per il turnover. Il confronto con il Salisburgo rappresenterà così un ulteriore banco di prova per il nuovo Milan e per le scelte del tecnico portoghese.