Moreira, Romano è pazzo di lui: «Speravo di vederlo in Italia. Non credevo fosse possibile, a livello di costi»

Moreira è stato esaltato da Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato è completamente pazzo per il belga, colpo fatto dai rossoneri nell’ultima sessione estiva

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ai microfoni di Radio TV Serie A ha esaltato il colpo Diego Moreira! Non pensava che un giocatore così, anche per motivi di costi, potesse venire in Italia. Secondo lui è stato un colpo fantastico.

ROMANO PAZZO DI MOREIRA – «Diego Moreira, è un giocatore che mi elettrizza, già da quando lo vedevo giocare in Francia con il Salisburgo. Speravo di vederlo in Italia. Non credevo fosse possibile, a livello di costi, ma il Milan ha portato qui un giocatore fantastico».

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L’esterno ha già fatto vedere cose importanti, specialmente a Roma contro la Lazio con due gol da applausi. Ci sono tante aspettative su di lui ed è chiaro che Ruben Amorim e i tifosi milanisti possono essere fiduciosi!