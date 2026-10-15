Inter, doppia beffa per Chivu: ko con il Brugge e infortunio per Lautaro Martinez. Salta il Milan

Dopo la sconfitta casalinga contro il Club Brugge, decisa dalla tripletta di Nicolò Tresoldi, i nerazzurri devono fare i conti anche con lo stop del proprio capitano: salta il Milan

Non c’è pace per l’Inter di Cristian Chivu, che dopo la delusione europea contro il Club Brugge deve incassare un’altra notizia negativa. A preoccupare l’ambiente nerazzurro è l’infortunio di Lautaro Martinez, costretto a fermarsi per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra.

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La sconfitta casalinga contro la formazione belga ha lasciato il segno, soprattutto per il modo in cui è maturata. A decidere la partita è stata la straordinaria prestazione di Nicolò Tresoldi, giovane attaccante italo-tedesco autore di una tripletta e da sempre dichiaratamente tifoso del Milan. Una serata speciale per il centravanti, capace di mettere in difficoltà la difesa nerazzurra e regalare al Brugge un risultato prestigioso.

Lautaro Martinez si ferma: rientro dopo la sosta?

Come se non bastasse, per Chivu arriva anche la tegola relativa al suo capitano. Lautaro Martinez ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, un problema che lo costringerà a saltare almeno i prossimi appuntamenti, in attesa di ulteriori valutazioni sulle sue condizioni.

L’obiettivo potrebbe essere quello di recuperare l’argentino dopo la sosta, ma i tempi dipenderanno dall’evoluzione del problema fisico e dalle risposte del giocatore alle terapie.

L’assenza del capitano rappresenterebbe un problema importante per l’Inter, considerando il suo peso nell’attacco e la leadership all’interno dello spogliatoio.

Per Chivu si apre dunque una fase delicata: dopo il passo falso europeo, sarà necessario trovare nuove soluzioni offensive e gestire con attenzione il recupero del proprio uomo simbolo.