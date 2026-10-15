Probabili formazioni Salisburgo Milan: Amorim...

Probabili formazioni Salisburgo Milan: i rossoneri volano in Austria per la seconda giornata della competizione: dopo il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta con il Benfica

Il Milan torna protagonista in Europa League e si prepara ad affrontare il Salisburgo nella seconda giornata della competizione. La sfida è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 18:45, in Austria.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

La squadra allenata da Rúben Amorim arriva all’appuntamento dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Un risultato che ha lasciato qualche interrogativo sulla capacità dei rossoneri di concretizzare le occasioni create e di mantenere continuità nel rendimento.

Anche l’esordio europeo non ha regalato soddisfazioni: a San Siro, infatti, il Benfica si è imposto per 0-2, costringendo il Diavolo a cercare immediatamente una reazione. La trasferta austriaca diventa quindi un passaggio importante per ritrovare fiducia e conquistare punti preziosi nella fase campionato.

Di fronte ci sarà un Salisburgo pronto a sfruttare il fattore campo, facendo leva su intensità, velocità e pressing. Per il Milan sarà fondamentale affrontare la gara con attenzione, limitare gli errori e ritrovare incisività negli ultimi metri.

Salisburgo-Milan puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento

Le scelte di Amorim: Camarda guida l’attacco

Per la formazione rossonera, le indicazioni della vigilia delineano un undici con Maignan tra i pali e una difesa a tre composta da Tomori, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie esterne spazio a Hutchinson e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Rabiot e Jashari.

Sulla trequarti, Loftus-Cheek e Cissé sono indicati tra i possibili titolari alle spalle di Francesco Camarda, chiamato a guidare l’attacco rossonero.

Il Salisburgo dovrebbe invece presentarsi con il 4-2-3-1, affidandosi a Konaté come riferimento offensivo. La squadra austriaca cercherà di mettere in difficoltà il Milan con aggressività e ripartenze rapide.

Per Amorim, l’obiettivo è chiaro: conquistare un risultato positivo e dare una svolta al percorso europeo.

Salisburgo (4-2-3-1)

Fruchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Kratzig; Lindstrom, Kitano, Vertessen; Konaté.

Allenatore: Rohl.

Milan

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Rabiot, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissé; Camarda.

A disposizione: Torriani, Bouyer, Terracciano, Gila, Diawara, Estupinan, Modric, Musah, Comotto, Chukwueze, Pulisic, Moreira, Ramos.

Allenatore: Rúben Amorim.