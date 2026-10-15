Salisburgo Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Salisburgo Milan, tutto quello che c’è da sapere sulla seconda giornata di Europa League 2026/27, ecco dove poter seguire il match

Il Milan si prepara ad affrontare il Salisburgo alla Red Bull Arena, nella seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 2026-2027. Il calcio d’inizio è fissato per oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 18:45, con diretta televisiva e streaming su Sky.

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La squadra guidata da Rúben Amorim arriva all’appuntamento dopo il pareggio contro il Sassuolo. In campionato, i rossoneri sono ancora imbattuti dopo sei giornate, con un bilancio di tre vittorie e tre pareggi. Nonostante i risultati, restano però alcune preoccupazioni, soprattutto per le difficoltà sotto porta e per una fase offensiva che fatica a trovare continuità.

In Europa, inoltre, il percorso è cominciato in salita: la sconfitta per 0-2 contro il Benfica a San Siro rende fondamentale cercare una reazione immediata. La trasferta austriaca, tuttavia, nasconde diverse insidie.

Il Salisburgo, allenato da Danny Röhl, ha conquistato sei vittorie consecutive nelle prime gare ufficiali casalinghe e nelle ultime tre partite disputate, tra casa e trasferta, non ha subito gol. Occhi puntati anche su Karim Konaté, attaccante ivoriano già autore di sei reti tra campionato ed Europa League, preliminari compresi.

Per il Milan sarà essenziale ritrovare precisione, intensità e concretezza, evitando di concedere spazi agli avversari.

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Dove vedere Salisburgo-Milan in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport, per gli abbonati. In streaming sarà disponibile su Sky Go, tramite sito ufficiale e applicazione per smartphone e tablet.

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La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Per Amorim, l’obiettivo è chiaro: conquistare un risultato positivo e rilanciare il cammino europeo del Diavolo.

Anche Milannews24 seguirà la sfida di San Siro con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nel quinto appuntamento stagionale del Milan. I rossoneri inseguono la prima vittoria in Europa League.