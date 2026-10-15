Cardinale blinda Amorim: fiducia confermata, ma il Milan è chiamato a cambiare marcia – Milan News 24

Gerry Cardinale punta ancora su Rúben Amorim, ma per i rossoneri è arrivato il momento di dimostrare sul campo di poter compiere un salto di qualità: la sfida contro il Salisburgo si preannuncia ricca di insidie



La fiducia di Gerry Cardinale nei confronti di Rúben Amorim resta solida, ma la conferma del sostegno della proprietà non significa assenza di aspettative. In casa Milan, infatti, cresce la necessità di imprimere una svolta alle prestazioni della squadra, chiamata a dimostrare di poter competere ad alti livelli e di avere le qualità necessarie per raggiungere gli obiettivi stagionali.

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Come riportato dal Corriere della Sera, i primi confronti in vista della prossima stagione sono già cominciati. A confermarlo è stato lo stesso allenatore, segnale di come la programmazione futura sia già entrata nel vivo. La società sembra intenzionata a garantire continuità al progetto tecnico, ma si aspetta risposte concrete, soprattutto sul piano del gioco, della personalità e della capacità di affrontare i momenti più complicati delle partite.

Salisburgo-Milan, una trasferta da non sottovalutare

Prima di concentrarsi sul futuro, però, i rossoneri devono fare i conti con un impegno particolarmente delicato in Europa League. La trasferta contro il Salisburgo, sostenuto da circa 30.000 tifosi avversari, rappresenta un banco di prova importante per valutare la tenuta mentale e la maturità del gruppo.

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La formazione austriaca può contare su una caratteristica che la rende particolarmente pericolosa: con un’età media di appena 23,1 anni, è la squadra più giovane della competizione. Un gruppo dinamico, caratterizzato da velocità, energia ed entusiasmo, capace di mettere sotto pressione gli avversari attraverso intensità e aggressività.

Per il Milan sarà quindi fondamentale mantenere alta la concentrazione, evitare errori e gestire con lucidità le diverse fasi della gara. La fiducia di Cardinale è un punto di partenza, non un traguardo: adesso servono prestazioni convincenti per trasformare le aspettative in risultati.