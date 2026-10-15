Camarda torna protagonista dopo 100 settimane: a Salisburgo...

Milan, Francesco Camarda si prepara a tornare titolare dopo quasi due anni: Ruben Amorim punta sul giovane attaccante rossonero per la sfida contro il Salisburgo

Cento settimane dopo, Francesco Camarda è pronto a riprendersi una maglia da titolare nel Milan. L’ultima volta risale al 9 novembre 2024, in occasione della trasferta contro il Cagliari. Adesso, nella sfida europea contro il Salisburgo, il classe 2008 avrà finalmente la possibilità di mettersi in mostra dal primo minuto. Una scelta precisa di Ruben Amorim, che considera il giovane centravanti la principale alternativa a Gonçalo Ramos, destinato a essere preservato per i prossimi impegni.

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Per Camarda si tratta di un’opportunità particolarmente significativa. Dopo un lungo periodo caratterizzato da poche apparizioni e diversi ostacoli, l’attaccante cresciuto nel settore giovanile rossonero potrà provare a dimostrare di essere pronto per assumersi maggiori responsabilità.

La fiducia dell’allenatore rappresenta un segnale importante, ma sarà il campo a stabilire quanto il giovane talento possa incidere concretamente nelle rotazioni offensive del Milan.

Camarda, pochi minuti e tanta attesa: la sfida di Salisburgo diventa un banco di prova

Il percorso recente di Francesco Camarda racconta le difficoltà incontrate nel trovare continuità. In questa stagione l’attaccante ha collezionato appena otto minuti complessivi, distribuiti tra le partite contro Lazio e Lecce.

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Anche le precedenti esperienze sono state condizionate da un impiego limitato. Durante il prestito al Lecce, il classe 2008 ha totalizzato 23 presenze e 787 minuti, dovendo fare i conti anche con un problema alla spalla. Nell’annata precedente, invece, aveva accumulato appena 234 minuti in 14 apparizioni con il Milan.

Numeri che evidenziano una comprensibile mancanza di ritmo partita, ma che rendono ancora più significativa la possibilità di giocare dall’inizio. Amorim vuole concedergli spazio e verificare la sua capacità di reggere il peso dell’attacco rossonero.

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Milan, Camarda cerca il primo gol: nella città di Mozart può arrivare la svolta

La trasferta in Austria porta con sé anche un obiettivo personale particolarmente importante: il primo gol ufficiale di Camarda con la maglia del Milan.

Un traguardo soltanto sfiorato nel 2024 e che il giovane centravanti spera finalmente di raggiungere. A Salisburgo, nella città di Mozart, il talento rossonero proverà a trovare la nota giusta per inaugurare il proprio percorso realizzativo con il Diavolo.

Secondo le indicazioni riportate, Camarda agirà da riferimento centrale dell’attacco, sostenuto da Cissé e Ruben Loftus-Cheek. Una soluzione che potrebbe permettergli di sfruttare gli inserimenti dei compagni e concentrarsi maggiormente sulla presenza in area di rigore.

Non sarà una partita decisiva per il suo futuro, ma rappresenterà un’occasione preziosa per conquistare maggiore considerazione nelle gerarchie offensive. Dopo tante aspettative e pochissime opportunità, Camarda ha finalmente la possibilità di rispondere sul terreno di gioco.