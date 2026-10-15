Milan, sfuma Endrick? Il brasiliano giura fedeltà al Real

Dopo il gol che ha riaperto la sfida contro la Roma all’Olimpico, l’attaccante brasiliano parla del proprio futuro e allontana l’ipotesi di un trasferimento in rossonero a gennaio: «Lavorerò ogni giorno per aiutare la squadra»



Il nome di Endrick torna al centro delle indiscrezioni di mercato, ma il futuro dell’attaccante brasiliano sembra ancora legato al Real Madrid. Dopo la sfida contro la Roma, nella quale ha lasciato il segno con una rete importante per riaprire i giochi all’Olimpico, il giovane talento ha parlato della propria situazione in Spagna, lanciando un messaggio chiaro sul suo futuro.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Le sue dichiarazioni sembrano infatti allontanare l’ipotesi di un trasferimento al Milan durante il mercato invernale. Il club rossonero, alla ricerca di soluzioni per rinforzare il reparto offensivo, è stato accostato al centravanti brasiliano, ma le parole del giocatore suggeriscono la volontà di continuare a lottare per conquistare spazio nella formazione madrilena.

Endrick non molla: il Real Madrid resta la priorità

Il brasiliano non ha nascosto le difficoltà incontrate nella sua esperienza con i Blancos, ma ha ribadito di essere pronto a mettersi in gioco fino in fondo.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

«Se non riuscirò ad aiutare il Real Madrid sarò il primo ad andarmene. Stare qui è difficile, ma lotterò ogni giorno per questo», ha dichiarato Endrick.

Parole che raccontano la determinazione di un calciatore deciso a sfruttare ogni opportunità per dimostrare il proprio valore. La concorrenza elevata e la necessità di convincere lo staff tecnico rappresentano ostacoli importanti, ma il talento brasiliano non sembra intenzionato ad arrendersi.

Il gol alla Roma può cambiare tutto?

La rete realizzata contro i giallorossi potrebbe rappresentare un momento significativo per il suo percorso, offrendogli l’occasione di guadagnare maggiore considerazione nelle gerarchie del Real Madrid.

«Gli allenatori fanno ciò che è meglio per un giocatore e ciò che è meglio per la squadra. Io lavorerò ogni giorno per aiutare la squadra, è quello che farò per tutta la mia carriera», ha aggiunto.

Per il Milan, dunque, la pista Endrick appare tutt’altro che semplice. La volontà del giocatore di affermarsi a Madrid potrebbe frenare qualsiasi ipotesi per gennaio. Il mercato, però, riserva spesso sorprese: molto dipenderà dallo spazio che il brasiliano riuscirà a conquistare nei prossimi mesi.

Il messaggio è chiaro: Endrick vuole giocarsi le proprie carte al Real Madrid prima di prendere in considerazione altre strade.