Dopo la presentazione della sala unica VAR, anche Alfredo Trentalange è intervenuto ai microfoni dei giornalisti. Il presidente dell’AIA ha parlato della possibilità di far parlare gli arbitri dopo le partite.

ARBITRI – «Far parlare gli arbitri dopo le partite? È uno degli obiettivi, in un clima di serenità e non di polemiche. Ci hanno provato molti paesi, qualche esperimento lo abbiamo fatto. Credo che sia un percorso graduale, ma deve essere un obiettivo per tutti. Siamo bravi ad arbitrare e meno a comunicare, certamente conosciamo i nostri limiti, ma anche l’interlocutore deve essere una persona di un certo tipo».

ARBITRO AGGREDITO – «Se ritengo giusta la sanzione? Non credo sia importante, anche se vorremmo una maggiore rigidità. Quello che vorrei è un salto culturale. Il ragazzo dopo una settimana voleva tornare ad arbitrare, è diventato uno spot positivo».