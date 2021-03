Trentalange: «Orsato? Arbitri più adatti al campo che a comunicare»

Intervistato da Dribbling su Rai2, il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange ha parlato anche degli arbitri in TV

«Dopo l’esperimento Orsato, nato in buona fede, abbiamo visto che gli arbitri sono più bravi ad arbitrare che a comunicare. Penso ci sia bisogno di una formazione in questo senso, ci siamo presi un attimo di ripensamento. Si cresce per didattica e per confronto. Ci credo fermamente, ma bisogna essere preparati. Ci sarà un confronto, ma io penso che con persone di buona volontà si possa fare senza aspettare tempi biblici».