TOTY Fifa 23, i candidati a squadra dell’anno: c’è tanto Milan

Come ogni anno torna il Team of The Year (TOTY) di FIFA, la squadra dell’anno scelta dai gamer tramite una votazione globale.

C’è tanto del Milan campione d’Italia, ben sei i rossoneri che si giocano un posto nel TOTY: Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Leao e Giroud.